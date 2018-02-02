IAAF одобрила заявку Шкуренёва на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявку российского десятиборца Ильи Шкуренёва на участие в международных стартах 2018 года под нейтральным флагом.

«Десятиборец Шкуренёв получил разрешение выступать в международных соревнованиях. Он имел допуск в прошлом году. Сегодня получили письмо от IAAF, что спортсмену разрешили участвовать в стартах 2018 года», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что Сергей Широбоков подал в IAAF заявку на участие в международных турнирах.

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