Призёр ЧМ-2017 Широбоков подал в IAAF заявку на участие в международных турнирах

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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по лёгкой атлетике в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на допуск к международным соревнованиям.

«Упрощённые заявки на участие в зарубежных стартах сегодня были отправлены от Широбокова, Эльвиры Хасановой и Сергея Кожевникова. Стандартные — от Михаила Филатова и Полины Кнороз», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Натальи Юхаревой.

В общей сложности российские спортсмены подали в IAAF 94 заявки — 43 упрощённые и 51 обычную.

Ранее сообщалось, что 18 российских атлетов получили одобрение IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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