Боец UFC Холлоуэй был готов отрезать себе ногу ради боя

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал отмену поединка с Фрэнки Эдгаром на турнире UFC 222.
Боец UFC Холлоуэй был готов отрезать себе ногу ради боя
  • Макс Холлоуэй
  • globallookpress.com
  • © Meddi Kabirzadeh

Титульный бой Холлоуэй — Эдгар должен был состояться 3 марта, однако действующий чемпион отказался от поединка из-за травмы ноги.

«Я спрашивал своего врача, могу ли я отрезать свою ногу и провести поединок одноногим, но мне ответили, что обстоятельства несколько иные. Очень много семей с Гавайев собирались поехать на этот бой», — написал Холлоуэй в Twitter.

Американец также сообщил, что скоро назначат новую дату боя.

Ранее UFC опубликовал постер боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

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