Боец UFC Холлоуэй был готов отрезать себе ногу ради боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал отмену поединка с Фрэнки Эдгаром на турнире UFC 222.

Титульный бой Холлоуэй — Эдгар должен был состояться 3 марта, однако действующий чемпион отказался от поединка из-за травмы ноги.

«Я спрашивал своего врача, могу ли я отрезать свою ногу и провести поединок одноногим, но мне ответили, что обстоятельства несколько иные. Очень много семей с Гавайев собирались поехать на этот бой», — написал Холлоуэй в Twitter.

I asked the docs if we could cut off my leg then ask the commission if I could fight handicapped. They told me at the end of the day it is what it is… Had dozens of family from Hawaii coming up for this one... I know it sucks but hang in there. We're going to reschedule asap https://t.co/E6G1lC4eU1 — Max Holloway (@BlessedMMA) 4 февраля 2018 г.

Американец также сообщил, что скоро назначат новую дату боя.

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