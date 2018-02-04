«Зенит» сыграл вничью со словацким «Слованом» в товарищеском матче

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В рамках тренировочных сборов в Анталии санкт-петербургский «Зенит» провёл товарищеский матч с братиславским «Слованом».

Встреча завершилась вничью, команды не забили ни одного мяча.

Следующий контрольный поединок сине-бело-голубые проведут 7 февраля с соперником московского ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы — «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что «Слован» поменял форму в перерыве матча с «Зенитом» по просьбе телезрителей.

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