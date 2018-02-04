«Слован» поменял форму в перерыве матча с «Зенитом» по просьбе телезрителей
В первом тайме соперники российского клуба играли в форме голубого цвета, однако на вторую половину встречи они вышли в чёрных футболках.
Как отмечает официальный Twitter «Зенита», это произошло по просьбе телезрителей. Из-за ярких цветов игроки обеих команд сливались друг с другом на телевизионной картинке.
«Зенит» играет в белой форме.
По просьбе телезрителей «Слован» поменял форму 😂 pic.twitter.com/rr57hPuGOX— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что аргентинская футбольная команда ведёт судебные разбирательства из-за перехода Ригони в «Зенит».