«Слован» поменял форму в перерыве матча с «Зенитом» по просьбе телезрителей

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В перерыве проходящего товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и братиславским «Слованом» словацкая команда поменяла форму.

В первом тайме соперники российского клуба играли в форме голубого цвета, однако на вторую половину встречи они вышли в чёрных футболках.

Как отмечает официальный Twitter «Зенита», это произошло по просьбе телезрителей. Из-за ярких цветов игроки обеих команд сливались друг с другом на телевизионной картинке.

«Зенит» играет в белой форме.

Ранее сообщалось, что аргентинская футбольная команда ведёт судебные разбирательства из-за перехода Ригони в «Зенит».

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