Аргентинская футбольная команда ведёт судебные разбирательства из-за перехода Ригони в «Зенит»

Аргентинская команда «Бельграно» ведёт судебные разбирательства по трансферу полузащитника Эмилиано Ригони в санкт-петербургский «Зенит».

Об этом сообщает Clarin.

Отмечается, что «Бельграно» вместе с бывшим клубом игрока, «Индепедьенте», владел 50% экономических прав на него, однако получил только €1,7 млн из €9,7 млн и намерен отправить запрос документации о трансфере в Футбольную федерацию Аргентины и Международную федерацию футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» поборются за футболиста сборной Турции.