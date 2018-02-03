Аргентинская футбольная команда ведёт судебные разбирательства из-за перехода Ригони в «Зенит»

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Аргентинская команда «Бельграно» ведёт судебные разбирательства по трансферу полузащитника Эмилиано Ригони в санкт-петербургский «Зенит».

Об этом сообщает Clarin.

Отмечается, что «Бельграно» вместе с бывшим клубом игрока, «Индепедьенте», владел 50% экономических прав на него, однако получил только €1,7 млн из €9,7 млн и намерен отправить запрос документации о трансфере в Футбольную федерацию Аргентины и Международную федерацию футбола (ФИФА).  

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» поборются за футболиста сборной Турции.

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