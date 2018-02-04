Российская биатлонистка Шевнина выиграла гонку преследования на юниорском ЧЕ по биатлону

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Россиянка Полина Шевнина стала победительницей в гонке преследования на 10 км на юниорском чемпионате Европы в словенской Поклюке.

Шевнина показала результат 36 минут 22,4 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй с отставанием в 31,4 секунды финишировала шведка Эльвира Карин Оберг, допустившая один промах. Тройку призёров замкнула француженка Софи Шаве с отставанием в 38,9 секунды и четырьмя промахами.

Ранее россиянин Игорь Малиновский выиграл гонку преследования на юниорском ЧЕ.

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