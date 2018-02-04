Звонарёва: приятно, что я взяла титул в России

Россиянка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде.

«Могу говорить только за себя. Приятно и волнительно играть дома. Приятно, что я взяла титул в России. У меня давно не было такого большого количества матчей против топ-спортсменов — в Петербурге я их сыграла, в том числе в паре. Надеюсь, что мне в дальнейшем это поможет, чтобы перезапустить карьеру. Это мой первый парный турнир после возвращения», — приводит слова Звонарёвой «Советский спорт».

Теннисистка отметила, что заранее не планировала участвовать и в одиночном, и в парном разрядах в Санкт-Петербурге, добавив, что они с Темеей Бачински случайно решили записаться на парный турнир.

«Получилось удачно. Здорово, что мы смогли обыграть топ-игроков парного разряда. Но не думаю, что смогу делать это на регулярной основе. С моим рейтингом пока непросто составлять график — я рассчитываю на какие-то приглашения организаторов. Посмотрим, что будет дальше и буду ли я продолжать играть в паре», — добавила россиянка.

Ранее сообщалось, что Звонарёва и Бачински выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде.