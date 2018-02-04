Звонарёва и Бачински выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде

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Россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде.
Звонарёва и Бачински выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде
  • Тимя Бачински (Швейцария) и Вера Звонарева (Россия)
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

В финале Звонарёва и Бачински обыграли российско-словенский дуэт — Аллу Кудрявцеву и Катарину Среботник. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счётом 2:6, 6:1, 10:3.

Для Звонарёвой эта победа стала первой на турнирах WTA после паузы в соревновательной деятельности. Её предыдущая победа датирована 2012 годом, когда она в паре со Светланой Кузнецовой выиграла Australian Open.

Ранее Звонарёва рассказала, как изменился теннис за время её отсутствия в туре.

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