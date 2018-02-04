Звонарёва и Бачински выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде
- Тимя Бачински (Швейцария) и Вера Звонарева (Россия)
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
В финале Звонарёва и Бачински обыграли российско-словенский дуэт — Аллу Кудрявцеву и Катарину Среботник. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счётом 2:6, 6:1, 10:3.
Для Звонарёвой эта победа стала первой на турнирах WTA после паузы в соревновательной деятельности. Её предыдущая победа датирована 2012 годом, когда она в паре со Светланой Кузнецовой выиграла Australian Open.
Ранее Звонарёва рассказала, как изменился теннис за время её отсутствия в туре.