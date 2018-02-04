Звонарёва рассказала, как изменился теннис за время её отсутствия в туре

Россиянка Вера Звонарёва рассказала, как, на её взгляд, изменился теннис за время её двухлетнего перерыва в соревновательной деятельности.

«Много новых лиц, уровень игры в целом повысился. Раньше те, кто стоял в первой сотне, очень отличались уровнем от всех остальных. Сейчас все играют: даже девочки, находящиеся на 150-х, 200-х местах. Если ты не будешь готов на 100% — скорее всего, матч не выиграешь. Это, наверное, самое главное — наличие большой конкуренции, и за счёт этого очень сложно выступать стабильно, очень много сенсаций», — приводит слова Звонарёвой «Советский спорт».

Она отметила, что некоторые соперницы порой удивляются, увидев её на корте, несмотря на то что она вернулась к соревнованиям в марте 2017 года.

«Я не играю полный график, всё-таки мне надо находиться с семьёй и проводить дома много времени. Поэтому и выступаю меньше, чем раньше. Если бы постоянно играла — все бы уже меня увидели. В Петербурге некоторых девчонок в первый раз встретила. Я всё-таки начинала с более мелких турниров, играла с большими перерывами. Иногда кто-то удивляется», — рассказала спортсменка.

Звонарёва вернулась к активной спортивной деятельности в марте 2017 года. В период с 2013 по 2015 год она мало играла из-за травм. Лучшей позицией 33-летней россиянки в рейтинге WTA до перерывов было второе место в 2010 году. В её активе победы в 12 турнирах WTA. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением Звонарёвой является выход в финал Уимблдона и US Open в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не смогла выйти в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге.