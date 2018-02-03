Касаткина не смогла выйти в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.
Касаткина проиграла француженке Кристине Младенович в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
В финале Младенович встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая в другом полуфинале переиграла Юлию Гёргес — 7:5, 4:6, 6:2.
Ранее Касаткина заявила, что думать о финале было бы как минимум глупо.
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