Касаткина не смогла выйти в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге

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Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Касаткина проиграла француженке Кристине Младенович в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

В финале Младенович встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая в другом полуфинале переиграла Юлию Гёргес — 7:5, 4:6, 6:2.

Ранее Касаткина заявила, что думать о финале было бы как минимум глупо.

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