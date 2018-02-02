Касаткина: думать сейчас о финале было бы как минимум глупо

Россиянка Дарья Кастакина поделилась впечатлениями от победы над первой ракеткой мира, датчанкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

«Это был, конечно, непростой матч: тай-брейк, очень близкий второй сет. Каждый розыгрыш был затяжной, Каролина добегала до каждого мяча. Очень рада, что все-таки смогла победить. Атмосфера была более напряжённой, чем во втором круге. Но я играла примерно на одном одинаково хорошем уровне», — приводит слова Касаткиной «Советский спорт».

Он отметила, что предстоящий полуфинальный матч с француженкой Кристиной Младленович также не будет простым.

«Она защищает титул, ей очень нравится выступать в Петербурге. И наша дружба никак не скажется, потому что хорошие отношения у меня со многими, однако во время игр я все это оставляю в стороне. Думать сейчас о финале было бы как минимум глупо, главный матч для меня — субботний полуфинал», — добавила россиянка.

Матч Касаткина — Младленович состоится 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге.