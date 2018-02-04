Федерация бобслея России: вердикт CAS, который ввёл МОК и WADA в состояние столбняка — это восстановление справедливости

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Федерация бобслея России выступила с заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам 39 российских спортсменов.

«Вердикт CAS, который ввёл Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA)в состояние столбняка, — это всего лишь восстановление справедливости, но восстановление неполное и не окончательное. 11 наших спортсменов и тренеров оправданы не полностью. Частично удовлетворены апелляции бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва, Ильвира Хузина и Алексея Воеводы. Арбитраж дал нам некий трамплин, от которого можно оттолкнуться в дальнейшей борьбе», — говорится в пресс-релизе федерации. 

Отмечается, что данный вердикт CAS стал прецедентом, на который смогут сослаться другие организации, куда планирует обратиться федерация для защиты прав спортсменов.

«Мы ожидаем появления мотивировочной части решения CAS, с тем чтобы продолжить отстаивать честное имя наших спортсменов», — подытожили в федерации.

Ранее в МОК сообщили, когда решится вопрос об участии оправданных российских спортсменов в ОИ-2018.

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