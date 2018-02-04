Сборная России по футболу вручила подарки онкобольным детям

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Сборная России по футболу ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается ежегодно 4 февраля, вручила подарки онкобольным детям.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Очень важно, что в России, как и во всём мире, отмечают День борьбы против рака, и мы знаем, что среди болельщиков сборной есть ребята с этой болезнью, некоторые из них приняли участие в нашем конкурсе», — отметил полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук.

Данная благотворительная акция прошла в рамках новогоднего конкурса «Детские мечты», организованного РФС. Отмечается, что сборная России продолжит исполнять желания ребят, ставших финалистами конкурса.

Ранее сообщалось, что председатель клуба Английской премьер-лиги переночует на стадионе вместе с фанатами в рамках благотворительной акции.

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