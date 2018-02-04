Кремлёв считает возможное исключение бокса из программы ОИ-2020 «страшилкой» МОК

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном исключении бокса из программы Игр 2020 года в Токио.

«Бокс — флагман спорта. На Олимпиаде это из единоборств самое популярное. Как его можно убрать из программы? Маловероятно, что такое произойдёт. Это больше похоже на страшилку, МОК пытается запугать AIBA», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в программу ОИ-2020.

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