МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в программу ОИ-2020
Международный олимпийский комитет (МОК) оставил за собой право пересмотреть вопрос включения бокса в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Решения относительно квоты на ОИ-2020 носят окончательный характер. МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020», — заявил на пресс конференции глава МОК Томас Бах.
Ранее сообщалось, что МОК начал расследование в отношении руководства Международной ассоциации бокса (AIBA).
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