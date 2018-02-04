МОК выразил поддержку американским гимнасткам, которые стали жертвами сексуальных домогательств

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил поддержку американским гимнасткам, которые стали жертвами сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

«МОК шокирован скандалом в США. Мы выражаем поддержку жертвам и восхищаемся их мужеством. Надеемся, что расследование установит ответственность участников», — заявил Бах на пресс-конференции.

24 января суд приговорил Нассара к 175 годам тюрьмы за домогательства.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета США может лишиться своей должности из-за секс-скандала.