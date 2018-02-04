МОК выразил поддержку американским гимнасткам, которые стали жертвами сексуальных домогательств

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил поддержку американским гимнасткам, которые стали жертвами сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

«МОК шокирован скандалом в США. Мы выражаем поддержку жертвам и восхищаемся их мужеством. Надеемся, что расследование установит ответственность участников», — заявил Бах на пресс-конференции.

24 января суд приговорил Нассара к 175 годам тюрьмы за домогательства.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета США может лишиться своей должности из-за секс-скандала.

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