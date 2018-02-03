Глава НОК США может лишиться своей должности из-за секс-скандала

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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун может лишиться своей должности из-за скандала, связанного с бывшим врачом американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром.

Нассар был приговорён к 175 годам лишения свободы за сексуальные домогательства к спортсменкам.

Американские сенаторы Джин Шахин и Джони Эрст заявили, что генеральный секретарь НОК США Скотт Блэкмун должен покинуть свой пост, если будет подтверждено, что НОК не принял мер для защиты спортсменок после первых обвинений в адрес Нассара.

«Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности. Встают серьёзные вопросы о степени ответственности НОК США, и при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Скотта Блэкмуна была бы отставка», — приводит заявление сенаторов «Газета.ru».

Ранее Рэндалл Маргрэйвс, отец трёх девушек, обвинивших бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара в домогательствах, попытался напасть на физиотерапевта во время слушаний приговора в зале суда в Мичигане.

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