Глава МОК Бах рассказал, как приглашали россиян на ОИ-2018

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, как принимались решения по поводу приглашения российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Для оценки того, кого стоит приглашать из россиян, у нас были две независимые комиссии. Критерии для приглашений были опубликованы. Суждения этих комиссий были независимы и объективны. Они единогласно пришли к этому решению, оценив всю доступную информацию», — сказал Бах на пресс-конференции.

Глава МОК также отметил, что россияне должны показать, что они чисты от допинга.

«Эти спортсмены должны показать российскому обществу, что можно быть успешным и чистым от допинга», — добавил Бах.

Ранее Бах остался разочарован решением CAS.

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