Экс-глава WADA о решении CAS: думаю, в России открывают шампанское и икру, в их глазах это тотальная победа

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказал мнение о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстранённых от Олимпиад Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Трудно делать выводы, пока мы не узнаем причины принятого решения, чтобы понять, на что они опирались, возможно, Григорий Родченков спутал некоторые факты. Но факты были подтверждены комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена, а затем комиссиями МОК Самуэля Шмида и Дениса Освальда, и я не допускаю и тени сомнения, что их выводы верны. Если CAS настаивает на абсолютных доказательствах, то всему антидопинговому движению нанесён критический ущерб», — приводит слова Паунда Inside The Games.

Он отметил, что возможно стоит внести некоторые поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

«Думаю, в России открывают шампанское и икру. В их глазах это тотальная победа. Если бы МОК спросил моего совета, я бы сказал, что эти дела не должны рассматриваться вместе непосредственно перед Играми, потому что детали важны. В каждом случае могут быть нюансы, поэтому торопиться нельзя», — добавил экс-глава WADA.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК рассмотрит приглашение на ОИ-2018 оправданных CAS 15 российских спортсменов.