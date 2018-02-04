Женская сборная России по хоккею прибыла в Южную Корею на ОИ-2018
Женская сборная России по хоккею прилетела в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.
«Мы прилетели из Хабаровска в Сеул. Сейчас направляемся в Пхёнчхан», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной Алексея Чистякова.
Женский олимпийский турнир пройдёт с 10 по 22 февраля.
Ранее сообщалось, что Алексей Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018.
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