Женская сборная России по хоккею прибыла в Южную Корею на ОИ-2018

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Женская сборная России по хоккею прилетела в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Мы прилетели из Хабаровска в Сеул. Сейчас направляемся в Пхёнчхан», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной Алексея Чистякова.

Женский олимпийский турнир пройдёт с 10 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Алексей Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018.

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