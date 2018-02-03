Бывший хоккеист Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018
Чемпион мира по хоккею 1993 года Алексей Яшин будет работать на канадском телеканале CBC во время Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
- Алексей Яшин
- AFP
- © Andy Marlin
Яшин в качестве одного из экспертов в студии будет анализировать игры мужского и женского хоккейных турниров, сообщает The Hockey News.
Россиянин на протяжении 12 лет играл за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — канадскую «Оттава Сенаторз» и американскую «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать соревнования ОИ-2018 с участием россиян.
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