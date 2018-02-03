Бывший хоккеист Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018

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Чемпион мира по хоккею 1993 года Алексей Яшин будет работать на канадском телеканале CBC во время Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
Бывший хоккеист Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018
  • Алексей Яшин 
  • AFP
  • © Andy Marlin

Яшин в качестве одного из экспертов в студии будет анализировать игры мужского и женского хоккейных турниров, сообщает The Hockey News.

Россиянин на протяжении 12 лет играл за команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — канадскую «Оттава Сенаторз» и американскую «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать соревнования ОИ-2018 с участием россиян.

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