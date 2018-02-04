Дортикос — после нокаута от Гассиева: обещаю, что вернусь
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе кубинец Юниер Дортикос поделился впечатлениями от полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с Муратом Гассиевым,
- Юниер Дортикос и Мурат Гассиев
- РИА Новости
- © Владимир Сергеев
Гассиев нокаутировал Дортикоса в 12-м раунде.
«Я чувствую, что разочаровал много людей в Майами и на Кубе. В бою я отдал максимум, и я бы хотел получить реванш. Я рад, что мы в Сочи сотворили историю, показав такой яркий бой. Это тяжёлое поражение, но я обещаю, что вернусь», — сказал Дортикос на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Дортикос расплакался во время пресс-конференции после поражения от Гассиева.
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