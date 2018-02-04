Мхитарян стал первым футболистом «Арсенала» с 2013 года, кто сделал три голевых передачи в одном матче

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» отметился тремя голевыми передачами.

Мхитарян — первый игрок «Арсенала» с мая 2013 года, который стал соавтором как минимум трёх забитых мячей своей команды в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

В сезоне 2012/2013 Санти Касорла поучаствовал в четырёх голевых атаках в матче против «Уигана».

Мхитарян провёл первый матч в стартовом составе лондонского клуба после перехода из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Эвертон».