«Арсенал» разгромил «Эвертон», Обамеянг забил дебютный гол в новом клубе

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Лондонский «Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Арсенала» хет-трик оформил Аарон Рэмси (6-я, 19-я и 74-я минуты). Также по голу на свой счёт записали Лоран Косельни (14-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (37-я минута), для которого этот гол стал дебютным после перехода в лондонский клуб.

У «Эвертона» отличился Доминик Калверт-Льюин (64-я минута).

«Арсенал» (45 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» (31 очко) занимает десятую позицию.

Ранее «Арсенал» объявил о переходе Обамеянга.

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