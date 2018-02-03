«Арсенал» разгромил «Эвертон», Обамеянг забил дебютный гол в новом клубе

Лондонский «Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Арсенала» хет-трик оформил Аарон Рэмси (6-я, 19-я и 74-я минуты). Также по голу на свой счёт записали Лоран Косельни (14-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (37-я минута), для которого этот гол стал дебютным после перехода в лондонский клуб.

У «Эвертона» отличился Доминик Калверт-Льюин (64-я минута).

«Арсенал» (45 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» (31 очко) занимает десятую позицию.

Ранее «Арсенал» объявил о переходе Обамеянга.