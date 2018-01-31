«Арсенал» объявил о переходе Обамеянга

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Лондонский «Арсенал» объявил о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что габонец подписал долгосрочный контракт. Сумма трансфера стала для «Арсенала» рекордной.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Суонси» в дебютном матче Мхитаряна.

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