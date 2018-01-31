«Арсенал» объявил о переходе Обамеянга
Лондонский «Арсенал» объявил о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Отмечается, что габонец подписал долгосрочный контракт. Сумма трансфера стала для «Арсенала» рекордной.
He’s ours ✅ #YoPierrehttps://t.co/DiDb4Ewvt6— Arsenal FC (@Arsenal) 31 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Суонси» в дебютном матче Мхитаряна.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.