«Арсенал» проиграл «Суонси» в дебютном матче Мхитаряна
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу валлийской команде принёс дубль Сэма Клукаса и гол Джордана Айю.
«Арсенал» ответил голом Начо Монреаля.
Для полузащитника Генриха Мхитаряна, перешедшего в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» этот матч стал дебютным в составе канониров. Футболист сборной Армении вышел на поле на 60-й минуте, заменив Мохамеда Эль-Ненни, но не смог помочь своей новой команде одержать победу.
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» с 42 очками остался шестым. «Суонси» благодаря победе набрал 23 балла и покинул зоны вылета, поднявшись на 17-е место.
Ранее сообщалось, что полузащитник Спартака Квинси Промес склоняется к переходу в «Саутгемптон».