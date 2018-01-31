«Арсенал» проиграл «Суонси» в дебютном матче Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» на выезде уступил «Суонси Сити» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу валлийской команде принёс дубль Сэма Клукаса и гол Джордана Айю.

«Арсенал» ответил голом Начо Монреаля.

Для полузащитника Генриха Мхитаряна, перешедшего в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» этот матч стал дебютным в составе канониров. Футболист сборной Армении вышел на поле на 60-й минуте, заменив Мохамеда Эль-Ненни, но не смог помочь своей новой команде одержать победу.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» с 42 очками остался шестым. «Суонси» благодаря победе набрал 23 балла и покинул зоны вылета, поднявшись на 17-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитник Спартака Квинси Промес склоняется к переходу в «Саутгемптон».