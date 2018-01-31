СМИ: Промес склоняется к переходу в «Саутгемптон»

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес склоняется к переходу в английский «Саутгемптон».

Как сообщает «Чемпионат» 26-летний футболист надеется, что клубы смогут прийти к соглашению о его трансфере в Англию.

Отмечается, что «Спартак» изучает варианты замены голланду, среди которых называются имена Аделя Таарабта из «Дженоа» и Адема Ляича из «Торино».

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Саутгемптона» по трансферу Промеса за £25 млн.