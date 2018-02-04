«Реал» не смог удержать победный счёт против «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Реал» в гостях не смог переиграть «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:2. У «Реала» отличились Серхио Рамос (11-я минута) и Иско (81-я). В составе «Леванте» голы забили Эммануэль Боатенг (42-я) и Джампаоло Паццини (89-я). «Реал» (39 очков) расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, «Леванте» (20 очков) занимает 17-е место. Ранее сообщалось, что «Реал» намерен повысить зарплату нападающему команды Криштиану Роналду.