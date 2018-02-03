СМИ: «Реал» повысит зарплату Роналду
Мадридский «Реал» намерен повысить зарплату нападающему команды Криштиану Роналду.
- Криштиану Роналду
- globallookpress.com
- © Atsushi Tokumaru
Об этом сообщает Marca.
Согласно новому договору португалец будет получать €30 млн год, что соответствует уровню заработной платы Неймара в «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент Роналду получает €21 млн в год.
Контракт с улучшенными условиями может быть переподписан летом.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Челси».
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