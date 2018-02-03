СМИ: «Реал» повысит зарплату Роналду

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Мадридский «Реал» намерен повысить зарплату нападающему команды Криштиану Роналду.
СМИ: «Реал» повысит зарплату Роналду
  • Криштиану Роналду
  • globallookpress.com
  • © Atsushi Tokumaru

Об этом сообщает Marca.

Согласно новому договору португалец будет получать €30 млн год, что соответствует уровню заработной платы Неймара в «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент Роналду получает €21 млн в год.

Контракт с улучшенными условиями может быть переподписан летом.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Челси».

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