СМИ: Роналду может перейти в «Челси»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассматривает возможность перехода в лондонский «Челси».
Как сообщает The Sun, несмотря на свои заявления, что он счастлив в Испании, португалец намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.
Роналду может стать частью сделки по трансферу в «Реал» полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Ранее сообщалось, что дубль Роналду с пенальти помог «Реалу» обыграть «Валенсию» в матче Примеры.
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