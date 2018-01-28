СМИ: Роналду может перейти в «Челси»

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассматривает возможность перехода в лондонский «Челси».

Как сообщает The Sun, несмотря на свои заявления, что он счастлив в Испании, португалец намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

Роналду может стать частью сделки по трансферу в «Реал» полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду с пенальти помог «Реалу» обыграть «Валенсию» в матче Примеры.

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