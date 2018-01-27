Дубль Роналду с пенальти помог «Реалу» обыграть «Валенсию» в матче Примеры

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Мадридский «Реал» на выезде одержал победу над «Валенсией» в матче 21-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Криштиану Роналду стал автором дубля, реализовав два пенальти. В первом случае 11-метровый был назначен за фол на самом португальце, а второй — за нарушение правил на Кариме Бензема. Ещё по одному один мячу на счету Марсело и Тони Крооса.

Хозяева смогли отличится лишь один раз. Гол на счету Сантьяго Лоренсо.

Благодаря победе «Реал» смог сократить отставание от «Валенсии» в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида, занимающего четвёртое место, теперь 38 очков и матч в запасе против 40 баллов у подопечных Марселино Гарсии Тораля.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду.

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