ПСЖ одержал крупную победу над «Лиллем» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу
«Пари Сен-Жермен» в гостях одержал крупную победу над «Лиллем» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Голы забили Юри Берчиче (45-я минута), Неймар (77-я минута) и Джовани Ло Чельсо (87-я минута).
ПСЖ (62 очка) занимает первое место в таблице Лиги 1, «Лилль» (25 очков) расположился на 17-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Лиллю» грозит понижение в классе из-за проблем с долгами.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.