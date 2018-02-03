ПСЖ одержал крупную победу над «Лиллем» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу

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«Пари Сен-Жермен» в гостях одержал крупную победу над «Лиллем» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Голы забили Юри Берчиче (45-я минута), Неймар (77-я минута) и Джовани Ло Чельсо (87-я минута). 

ПСЖ (62 очка) занимает первое место в таблице Лиги 1, «Лилль» (25 очков) расположился на 17-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Лиллю» грозит понижение в классе из-за проблем с долгами.

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