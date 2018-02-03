Французской футбольной команде грозит понижение в классе из-за проблем с долгами
Французский «Лилль» может быть понижен в классе в конце сезона, если не решит проблем с долгами.
- Болельщики «Лилль»
- AFP
- © PHILIPPE HUGUEN
Как сообщает L’Equipe, об этом клуб уведомил комитет, следящий за финансовым благополучием французских клубов.
«Лиллю» уже запрещено регистрировать новых игроков.
В настоящий момент команда находится в двух очках от зоны вылета в Лиге 1, располагаясь на 17-м месте.
Ранее футболист «Тосно» Быстров заявил, что команда приняла решение пропустить товарищескую игру из-за задолженностей по зарплате.
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