Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Во втором матче группового этапа российская команда сыграла вничью со сборной Казахстана. Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе российской сборной мяч забил Эдер Лима (2-я минута). У команды Казахстана отличился Дуглас (24-я минута).
Сборная России с двумя очками заняла второе место в группе, команда Казахстана стала первой с четырьмя баллами.
С кем сыграет сборная России в 1/4 финала, пока не ясно.
В первом матче группового этапа Россия сыграла вничью с Польшей.