Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Короткая ссылка
Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Словении.

Во втором матче группового этапа российская команда сыграла вничью со сборной Казахстана. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе российской сборной мяч забил Эдер Лима (2-я минута). У команды Казахстана отличился Дуглас (24-я минута).

Сборная России с двумя очками заняла второе место в группе, команда Казахстана стала первой с четырьмя баллами.

С кем сыграет сборная России в 1/4 финала, пока не ясно.

В первом матче группового этапа Россия сыграла вничью с Польшей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru