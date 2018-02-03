Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Словении.

Во втором матче группового этапа российская команда сыграла вничью со сборной Казахстана. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе российской сборной мяч забил Эдер Лима (2-я минута). У команды Казахстана отличился Дуглас (24-я минута).

Сборная России с двумя очками заняла второе место в группе, команда Казахстана стала первой с четырьмя баллами.

С кем сыграет сборная России в 1/4 финала, пока не ясно.

В первом матче группового этапа Россия сыграла вничью с Польшей.