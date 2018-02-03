«Рубин» намерен судиться с футболистом Сонгом из-за расторжения контракта в одностороннем порядке

Полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке расторг соглашение с казанским «Рубином».

Об этом сообщает «Спорт БИЗНЕС Online».

Формально поводом для разрыва контракта могли стать задолженности казанского клуба перед футболистом.

Руководство «Рубина» утверждает, что камерунец не имел оснований для расторжения контракта, и собирается применить санкции к будущему клубу Сонга. «Рубин» также намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае необходимости.

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Рубину» регистрировать новых игроков.