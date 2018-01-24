РФС запретил «Рубину» и «Тосно» регистрировать новых игроков из-за долгов

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Рубин» и «Тосно» регистрировать новых игроков.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что запрет будет действовать до погашения «Рубином» и «Тосно» задолженностей перед бывшими игроками — нападающим Владимиром Дядюном и защитником Марцином Ковальчиком соответственно.

Ранее сообщалось, что «Рубин» подписался на страницу нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в Instagram.

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