Муса сравнил футбольные чемпионаты России и Англии между собой

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Форвард ЦСКА Ахмед Муса, арендованный у «Лестер Сити», не считает, что между чемпионатами России и Англии существует пропасть.
Муса сравнил футбольные чемпионаты России и Англии между собой
  • Ахмед Муса
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Да я бы не сказал, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть. Бесспорно, разница есть. Но ведь когда я только уехал в «Лестер», поначалу выходил и забивал. При прежнем тренере всё складывалось нормально. Потом произошла перестановка на тренерском мостике, и я перестал проходить в состав», — цитирует Мусу «Спорт-Экспресс».

Нигерийский футболист сказал, что скорость принятия решения в Англии чуть быстрее, «но никак не в два и не в три» раза.

Ранее первый гол Мусы после возвращения в ЦСКА не помог команде обыграть «Норшелланн» в контрольном матче.

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