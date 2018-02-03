Муса сравнил футбольные чемпионаты России и Англии между собой

Форвард ЦСКА Ахмед Муса, арендованный у «Лестер Сити», не считает, что между чемпионатами России и Англии существует пропасть.

«Да я бы не сказал, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть. Бесспорно, разница есть. Но ведь когда я только уехал в «Лестер», поначалу выходил и забивал. При прежнем тренере всё складывалось нормально. Потом произошла перестановка на тренерском мостике, и я перестал проходить в состав», — цитирует Мусу «Спорт-Экспресс».

Нигерийский футболист сказал, что скорость принятия решения в Англии чуть быстрее, «но никак не в два и не в три» раза.

Ранее первый гол Мусы после возвращения в ЦСКА не помог команде обыграть «Норшелланн» в контрольном матче.