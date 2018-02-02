Первый гол Мусы после возвращения в ЦСКА не помог команде обыграть «Норшелланн» в контрольном матче

Московский ЦСКА сыграл вничью с датским «Норшелланном» в контрольном матче на сборах в Испании.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол армейцев в исполнении Ахмеда Мусы датчане ответили точным ударом Матиаса Йенсена.

Для Мусы этот гол стал первым после возвращения в московский клуб.

Следующим соперником ЦСКА на сборах в Испании станет местный клуб «Эльче», выступающий в третьем по силе футбольном дивизионе страны.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Мусы в ЦСКА.