Первый гол Мусы после возвращения в ЦСКА не помог команде обыграть «Норшелланн» в контрольном матче

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Московский ЦСКА сыграл вничью с датским «Норшелланном» в контрольном матче на сборах в Испании.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол армейцев в исполнении Ахмеда Мусы датчане ответили точным ударом Матиаса Йенсена.

Для Мусы этот гол стал первым после возвращения в московский клуб.

Следующим соперником ЦСКА на сборах в Испании станет местный клуб «Эльче», выступающий в третьем по силе футбольном дивизионе страны.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Мусы в ЦСКА.

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