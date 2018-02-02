Слуцкий высказался о возвращении Мусы в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение в команду нападающего Ахмеда Мусы.

«Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Специалист отметил, что одной из причин стало то, что «Лестер Сити» играет в одного нападающего, имея в составе троих игроков данной позиции.

«Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что нигериец не стал хуже из-за недостатка игровой практики и будет конкурентоспособен во многих соревнованиях.

«Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА. И это очередной супертрансфер армейского клуба», — добавил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» подала апелляцию на решение УЕФА о закрытии трибун на матч с ЦСКА в ЛЕ.