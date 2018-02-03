Черышев не смог помочь «Вильярреалу» уйти от поражения в матче испанской Примеры против «Бетиса»

Короткая ссылка
«Бетис» дома переиграл «Вильярреал» в матче 22-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Бетиса» дубль оформил Лоренцо Морон (45-я и 65-я минуты).

У «Вильярреала» отличился Карлос Бакка (80-я минута), который реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте. Гости с 31-й минуты играли в меньшинстве после удаления Даниэле Бонеры.

После 22 туров «Вильярреал» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Бетис» с 30 баллами расположился на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что первый гол в чемпионате Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте» в матче 20-го тура Примеры.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru