Черышев не смог помочь «Вильярреалу» уйти от поражения в матче испанской Примеры против «Бетиса»

«Бетис» дома переиграл «Вильярреал» в матче 22-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Бетиса» дубль оформил Лоренцо Морон (45-я и 65-я минуты).

У «Вильярреала» отличился Карлос Бакка (80-я минута), который реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте. Гости с 31-й минуты играли в меньшинстве после удаления Даниэле Бонеры.

После 22 туров «Вильярреал» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Бетис» с 30 баллами расположился на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что первый гол в чемпионате Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте» в матче 20-го тура Примеры.