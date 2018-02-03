Стал известен первый соперник сборной России по теннису в Кубке Дэвиса

Короткая ссылка
Соперником мужской сборной России по теннису во втором раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса в сезоне-2018 станет команда Австрии.

В первом раунде соревнований австрийские теннисисты досрочно обыграли команду Белоруссии.

Победитель поединка между сборными России и Австрии, который состоится 6—7 апреля, получит право выступить в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, откуда российская команда вылетела в 2017 году.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru