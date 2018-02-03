Стал известен первый соперник сборной России по теннису в Кубке Дэвиса

Соперником мужской сборной России по теннису во втором раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса в сезоне-2018 станет команда Австрии.

В первом раунде соревнований австрийские теннисисты досрочно обыграли команду Белоруссии.

Победитель поединка между сборными России и Австрии, который состоится 6—7 апреля, получит право выступить в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, откуда российская команда вылетела в 2017 году.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.