Десятый чемпион мира по шахматам Спасский избран почётным президентом РШФ
На съезде РШФ также выбрали вице-президентов РШФ, сообщает «Р-Спорт».
Вице-президентами РШФ стали глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также Павел Шинский и Андрей Гурьев. Все, кроме Гурьева, были переизбраны на своих должностях.
Ранее сообщалось, что Андрей Филатов был переизбран президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на новый, четырёхлетний срок.