Десятый чемпион мира по шахматам Спасский избран почётным президентом РШФ

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский был избран почётным президентом Российской шахматной федерации (РШФ).

На съезде РШФ также выбрали вице-президентов РШФ, сообщает «Р-Спорт».

Вице-президентами РШФ стали глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также Павел Шинский и Андрей Гурьев. Все, кроме Гурьева, были переизбраны на своих должностях.

Ранее сообщалось, что Андрей Филатов был переизбран президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на новый, четырёхлетний срок.