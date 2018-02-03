Десятый чемпион мира по шахматам Спасский избран почётным президентом РШФ

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Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский был избран почётным президентом Российской шахматной федерации (РШФ).

На съезде РШФ также выбрали вице-президентов РШФ, сообщает «Р-Спорт».

Вице-президентами РШФ стали глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также Павел Шинский и Андрей Гурьев. Все, кроме Гурьева, были переизбраны на своих должностях.

Ранее сообщалось, что Андрей Филатов был переизбран президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на новый, четырёхлетний срок.

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