Филатов переизбран президентом Российской федерации шахмат

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Андрей Филатов был переизбран президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на новый, четырёхлетний срок.
Филатов переизбран президентом Российской федерации шахмат
  • Андрей Филатов
  • AFP
  • © ROB KIM

Об этом сообщает ТАСС.

На выборах кандидатуру Филатова поддержали 56 человек, в то время как его главный конкурент — ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Иван Стариков — получил 14 голосов.

Ранее сообщалось, что глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента РШФ.

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