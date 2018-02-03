Филатов переизбран президентом Российской федерации шахмат

Андрей Филатов был переизбран президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на новый, четырёхлетний срок.

Об этом сообщает ТАСС.

На выборах кандидатуру Филатова поддержали 56 человек, в то время как его главный конкурент — ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Иван Стариков — получил 14 голосов.

Ранее сообщалось, что глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента РШФ.