Филатов переизбран президентом Российской федерации шахмат
Андрей Филатов был переизбран президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на новый, четырёхлетний срок.
- Андрей Филатов
- AFP
- © ROB KIM
Об этом сообщает ТАСС.
На выборах кандидатуру Филатова поддержали 56 человек, в то время как его главный конкурент — ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Иван Стариков — получил 14 голосов.
Ранее сообщалось, что глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента РШФ.
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