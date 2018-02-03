Глава FIDE Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации

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Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации (РШФ).
Глава FIDE Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации
  • Кирсан Илюмжинов
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Илюмжинов поблагодарил региональные федерации, выдвинувшие его кандидатуру, и заявил, что намерен сконцентрироваться на международной деятельности.

Ранее был объявлен список кандидатов на должность президента РШФ.

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