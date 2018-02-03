Глава FIDE Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации
Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации (РШФ).
- Кирсан Илюмжинов
- globallookpress.com
- © Pravda Komsomolskaya
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Илюмжинов поблагодарил региональные федерации, выдвинувшие его кандидатуру, и заявил, что намерен сконцентрироваться на международной деятельности.
Ранее был объявлен список кандидатов на должность президента РШФ.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard