Глава FIDE Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации

Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации (РШФ).

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Илюмжинов поблагодарил региональные федерации, выдвинувшие его кандидатуру, и заявил, что намерен сконцентрироваться на международной деятельности.

Ранее был объявлен список кандидатов на должность президента РШФ.