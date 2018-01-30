Наблюдательный совет РШФ отклонил кандидатуру Селиванова на пост президента организации

Наблюдательный совет Российской шахматной федерации (РШФ) огласил список кандидатов на должность президента организации.

Об этом сообщает официальный сайт РШФ.

В список вошли Кирсан Илюмжинов, Заурбек Мальсагов, Сергей Нестеров, Иван Стариков, Эдуард Субоч и Андрей Филатов.

Отмечается, что большинством голосов была отклонена кандидатура вице-президента федерации Андрея Селиванова.

Выборы состоятся 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее.