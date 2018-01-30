Наблюдательный совет РШФ отклонил кандидатуру Селиванова на пост президента организации
Наблюдательный совет Российской шахматной федерации (РШФ) огласил список кандидатов на должность президента организации.
Об этом сообщает официальный сайт РШФ.
В список вошли Кирсан Илюмжинов, Заурбек Мальсагов, Сергей Нестеров, Иван Стариков, Эдуард Субоч и Андрей Филатов.
Отмечается, что большинством голосов была отклонена кандидатура вице-президента федерации Андрея Селиванова.
Выборы состоятся 3 февраля.
Ранее сообщалось, что Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее.
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