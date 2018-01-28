Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
В заключительном туре Карлсен сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным. Владимир Крамник обыграл индийца Адхибана Башкарана, а Максим Матлаков и Пётр Свидлер сыграли вничью с англичанином Гавейном Джонсом и американцем Фабиано Каруаной соответственно.
По итогам 12 туров Карлсен и голландец Аниш Гири набрали по девять очков. Победу в турнире Карлсен одержал на тай-брейке, выиграв в первой партии в блиц, а вторую завершив вничью.
Крамник занял третье место, набрав 8,5 очка. Карякин стал шестым, Свидлер — седьмым, а Матлаков девятым.
Ранее сообщалось, что глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации.