Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем турнира в голландском Вейк-ан-Зее.

В заключительном туре Карлсен сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным. Владимир Крамник обыграл индийца Адхибана Башкарана, а Максим Матлаков и Пётр Свидлер сыграли вничью с англичанином Гавейном Джонсом и американцем Фабиано Каруаной соответственно.

По итогам 12 туров Карлсен и голландец Аниш Гири набрали по девять очков. Победу в турнире Карлсен одержал на тай-брейке, выиграв в первой партии в блиц, а вторую завершив вничью.

Крамник занял третье место, набрав 8,5 очка. Карякин стал шестым, Свидлер — седьмым, а Матлаков девятым.

Ранее сообщалось, что глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации.

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