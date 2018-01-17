Глава ФИДЕ Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента РШФ
Президент Международной шахматной федерации (ФИДE) Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации (РШФ).
Об этом сообщает ТАСС.
Наряду с Илюмжиновым на пост главы РШФ претендуют шесть человек, в том числе и действующий президент федерации Андрей Филатов.
Выборы состоятся 3 февраля 2018 года.
Ранее Илюмжинов не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост главы РШФ.
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