«Севилья» пропустила пять мячей от «Эйбара» в матче чемпионата Испании по футболу
Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Фабиан Орельяна. Ещё по мячу себе в актив записали защитники Иван Рамис и Анаитц Арбилья, а также нападающий Кике Мартинес.
Этот успех позволил «Эйбару» набрать 32 очка и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата. «Севилья» с 33 баллами в активе идёт шестой.
Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.