«Севилья» пропустила пять мячей от «Эйбара» в матче чемпионата Испании по футболу

В матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Эйбар» на своём поле разгромил «Севилью» со счётом 5:1.

Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Фабиан Орельяна. Ещё по мячу себе в актив записали защитники Иван Рамис и Анаитц Арбилья, а также нападающий Кике Мартинес.

Этот успех позволил «Эйбару» набрать 32 очка и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата. «Севилья» с 33 баллами в активе идёт шестой.

Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.