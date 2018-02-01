«Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» в полуфинале Кубка Испании по футболу
В первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Леганесом» — 1:1.
Автором единственного мяча в составе гостей стал колумбийский форвард Луис Муриэль.
Ответный поединок команд состоится 7 февраля в Севилье. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Кубка Испании, где сыграет либо с «Барселоной», либо с «Валенсией».
Ранее сообщалось, что «Леганес» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании по футболу.
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