«Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» в полуфинале Кубка Испании по футболу

В первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Леганесом» — 1:1.

Автором единственного мяча в составе гостей стал колумбийский форвард Луис Муриэль.

Ответный поединок команд состоится 7 февраля в Севилье. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Кубка Испании, где сыграет либо с «Барселоной», либо с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что «Леганес» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании по футболу.